انطلاق أعمال الدورة الثالثة عشر من مؤتمر جيبكا للمغذيات الزراعية في الدوحة

(MENAFN
- GPCA) الدوحة، 18 سبتمبر 2023: أكد المتحدثون في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر جيبكا للمغذيات الزراعية المنعقد في العاصمة القطرية، الدوحة في الفترة ما بين 17 و19 سبتمبر الجاري تحت شعار "التحول نحو مستقبل مستدام للمغذيات الزراعية"، على أهمية اعتماد الممارسات المستدامة وتعزيز التعاون بين جميع أطراف سلسلة القيمة من أجل إرساء دعائم مستقبل أفضل للمغذيات الزراعية من الآن وحتى العام 2050.
ووفقاً لأحدث تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، فقد بلغ انتاج المغذيات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 ما يقرب من 34.6 مليون طن متري، وهو ما يمثل 16.2% من الإنتاج العالمي. وقال المتحدثون أنه مع الارتفاع المستمر للطلب العالمي على المغذيات الزراعية، يتحتم على الصناعة أن تعمل على تطوير مغذيات زراعية أكثر كفاءة، واستدامة، وخالية من النفايات، لدعم إنتاج الغذاء بشكل فعّال والمساهمة بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وفي كلمة الافتتاح سلط عبد الرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة قافكو ورئيس لجنة المغذيات الزراعية في جيبكا، الضوء على الدور الأساسي للمغذيات الزراعية وأعقب ذلك، كلمة رئيسية ألقاها فيديريكو زاردي، الرئيس التنفيذي لشركة Casale SA بعنوان "تصور المغذيات الزراعية في عام 2050" دعا من خلالها أطراف كامل سلسة قيمة المغذيات الزراعية إلى الانخراط في سيناريو تنافسي وتعاوني، حيث تظل المنافسة الصحية هي القوة الدافعة للابتكار والتقدم كما ويسهم التعاون بين أصحاب المصلحة في تحقيق الصالح العام.
وفي كلمته تناول عبد الرحمن شمس الدين، الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية، ونائب رئيس لجنة المغذيات الزراعية في جيبكا، رحلة 26 عاماً من الابتكار بمجال المغذيات الزراعية في سابك. وبدوره ناقش البروفيسور روبرت ستافينز، أستاذ الطاقة والتنمية الاقتصادية في جامعة هارفارد، خلال جلسة عامة، التحديات والفرص المرتبطة بتغير المناخ وتحول الطاقة.
أما اليوم الثاني، فسيلقي المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي، الرئيس التنفيذي لشركة جيبك وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للأسمدة (IFA) كلمة ترحيبية إيذاناً بانطلاق فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر. يتبعه جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، الذي سيلقي الكلمة الرئيسية لفعاليات اليوم الثاني.
وفي إطار تعليقه على هذا الحدث الهام، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا": "مع توقع تجاوز عدد سكان العالم لـ 9.8 مليار نسمة في عام 2050 و 11.2 مليار نسمة في عام 2100، يتزايد الضغط على مواردنا الطبيعية المحدودة. وتلعب المغذيات الزراعية دوراً أساسياً في توفر المزيد من الغذاء بموارد أقل. ومنطقة الخليج هي من المصدرين والمنتجين الرئيسيين للمغذيات الزراعية على الصعيد العالمي، حيث تساهم وحدها بإطعام أكثر من 200 مليون شخص على مستوى العالم. لذلك، فإن الدور الذي تلعبه هذه المنطقة في السلسلة الغذائية العالمية ضروري وحيوي".
وأضاف الأمين العام: "إرساء دعائم مستقبل المغذيات الزراعية سيتطلب منا تكييف استراتيجيات الأمن الغذائي لتلبية الطلب المتزايد. كما علينا أن نأخذ في الاعتبار تأثير تغير المناخ وتحقيق التوازن بين صحة بيئتنا والأعمال التجارية المستدامة. بالإضافة إلى ضرورة تحسين سلسلة قيمة المغذيات الزراعية وتقليل انبعاثات الكربون، ولعب دور نشط في التخفيف من تأثير الزراعة على المناخ من خلال تنفيذ الممارسات المستدامة وتعزيز الوعي والتعاون".
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