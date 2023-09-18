أسواق الأسهم الخليجية تشهد تداولات متقلبة

(MENAFN
- Your Mind Media ) سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا، ومن الممكن أن تشهد بعض التقلبات هذا الأسبوع مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.
من الممكن أن يستمر سوق الأسهم في دبي في التداول بشكل جانبي هذا الأسبوع، حيث يظل المتداولون حذرين قبل اجتماع الفيدرالي. وقد يتعافى المؤشر الرئيسي بعد ذلك بفضل الأساسيات المحلية القوية إذا ظلت التوقعات متفائلة.
سجل سوق أبوظبي للأسهم تصحيحات سعرية قوية بعد انتعاشه إلى حد ما خلال الأيام الماضية. لا يزال السوق في اتجاه غير مؤكد ولكنه قد يجد دعم في الأساسيات المحلية وقوة أسعار النفط.
انتعش سوق الأسهم القطرية إلى حد ما، لكنه ظل معرضا لتصحيحات جديدة في الأسعار. وبينما قد تدعم أسعار الغاز الطبيعي والنفط السوق إلا أن تقلباتها قد تؤثر على التوقعات.
عاد سوق الأسهم السعودية إلى الاتجاه الهبوطي بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي الأسبوع الماضي. يمكن أن يجد السوق دعما في أسعار النفط القوية بشكل عام رغم أن تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي قد يؤثر على المعنويات.
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