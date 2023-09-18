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بيربوك: شعبنا يتساءل عن أهمية أوكرانيا لألمانيا

9/18/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك بأن معظم الألمان يتساءلون عن جدوى دعم حكومتهم لأوكرانيا.


وحسب "بلومبيرغ" قالت بيربوك: "يطرح الكثير من الناس في الولايات المتحدة هذا السؤال: "أوكرانيا بعيدة عنا تماما، فما سبب أهميتها بالنسبة لنا؟" وهذا صحيح ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا هنا في ألمانيا".
وأكدت أنه "من الضروري أن نظهر للعالم أن الحلفاء سيقفون إلى جانب أوكرانيا طالما استغرق الأمر".


وكانت صحيفة "دي تسايت" قد ذكرت أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا كان وقحا مع نظيرته الألمانية بيربوك، التي أعلنت رفض برلين إرسال صواريخ Tauبعيدة المدى إلى أوكرانيا.


وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق بأنه سيتم دراسة قرارات برلين حول تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في المستقبل بعناية، ولن تكون هناك أي قرارات متهورة.


وتشير دراسة حديثة أجراها مركز Forsa، إلى أن ثلثي الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ.

RT

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