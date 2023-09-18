بيربوك: شعبنا يتساءل عن أهمية أوكرانيا لألمانيا

بيربوك: شعبنا يتساءل عن أهمية أوكرانيا لألمانيا
التاريخ
9/18/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أقرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك بأن معظم الألمان يتساءلون عن جدوى دعم حكومتهم لأوكرانيا.
وحسب "بلومبيرغ" قالت بيربوك: "يطرح الكثير من الناس في الولايات المتحدة هذا السؤال: "أوكرانيا بعيدة عنا تماما، فما سبب أهميتها بالنسبة لنا؟" وهذا صحيح ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضا هنا في ألمانيا".
وأكدت أنه "من الضروري أن نظهر للعالم أن الحلفاء سيقفون إلى جانب أوكرانيا طالما استغرق الأمر".
وكانت صحيفة "دي تسايت" قد ذكرت أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا كان وقحا مع نظيرته الألمانية بيربوك، التي أعلنت رفض برلين إرسال صواريخ Tauبعيدة المدى إلى أوكرانيا.
وصرح المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق بأنه سيتم دراسة قرارات برلين حول تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في المستقبل بعناية، ولن تكون هناك أي قرارات متهورة.
وتشير دراسة حديثة أجراها مركز Forsa، إلى أن ثلثي الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ.
RT
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