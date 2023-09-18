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آخر تطورات الاعصار لي

9/18/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسبب الاعصار "لي" بتسجيل حالة وفاة واحدة في ولاية مين الامريكية وفقاً لما اعلنته مصادر اعلام عالمية .
واكدت المصادر ذاتها ان إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن اعلنت حالة الطوارئ في ولايتي مين وماساتشوستس في إجراء احترازي، بعد تسجيل وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بالإعصار "لي" ، بعدما توفي راكب دراجة نارية في ولاية مين الأميركية إثر سقوط شجرة على دراجته.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في أحدث نشراته إن الإعصار " لي" يتحرك شمالا بعد وصوله إلى البر في جزيرة لونغ آيلاند جنوب شرق ولاية نيويورك الأميركية.
وذكر خبراء أرصاد جوية أن الإعصار الذي تسبب في فيضانات وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل مين والمنطقة الساحلية في كندا، ما زال قويا برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.
وظل الإعصار لي يتحرك فوق المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع، وهدد أرخبيل برمودا في المحيط الأطلسي لفترة وجيزة دون أن يتسبب في أضرار بشرية على اليابسة.
يشار ان الإعصار "لي" كان قد اغرق عددا من الشوارع بإقليم نوفاسكوشيا الكندي مساء السبت ، كما تسبب بسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي

الجزيرة

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