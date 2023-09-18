Monday, 18 September 2023 06:09 GMT

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

9/18/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18092023000208011052ID1107090591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث