تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء
التاريخ
9/18/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - الأجواء خريفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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