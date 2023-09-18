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انخفاض الإسترليني أمام الدولار واليورو

9/18/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، انخفاضه أمام الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
ووفق ما تداولته تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام العملتين اليوم ليصل عند 1.24 دولار، و 1.162 يورو.

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