انخفاض الإسترليني أمام الدولار واليورو

انخفاض الإسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
9/18/2023 9:16:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، انخفاضه أمام الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
ووفق ما تداولته تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام العملتين اليوم ليصل عند 1.24 دولار، و 1.162 يورو.
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