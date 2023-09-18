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نوماد تطلق شاحنها 3 في 1

9/18/2023 9:16:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت شركة نوماد الشاحن Base One Max 3-in-1 الجديد، الذي يتيح شحن الهاتف الذكي أبل آيفون، والساعة الذكية أبل ووتش، والسماعة اللاسلكية AirPods في نفس الوقت.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاحن الجديد مصنوع من الألومنيوم والزجاج ويصل وزنه إلى 755 غراماً، ويشتمل على ملف شحن Qi إضافي خلف قرص شحن الساعة الذكية أبل ووتش. كما تعمل القاعدة المطاطية على منع انزلاق لوحة الشحن.

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