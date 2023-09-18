نوماد تطلق شاحنها 3 في 1
التاريخ
9/18/2023 9:16:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت شركة نوماد الشاحن Base One Max 3-in-1 الجديد، الذي يتيح شحن الهاتف الذكي أبل آيفون، والساعة الذكية أبل ووتش، والسماعة اللاسلكية AirPods في نفس الوقت.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاحن الجديد مصنوع من الألومنيوم والزجاج ويصل وزنه إلى 755 غراماً، ويشتمل على ملف شحن Qi إضافي خلف قرص شحن الساعة الذكية أبل ووتش. كما تعمل القاعدة المطاطية على منع انزلاق لوحة الشحن.
24
MENAFN18092023000208011052ID1107090588
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.