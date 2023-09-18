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انقطاع الكابل الدولي في الكويت يضعف خدمة الإنترنت

9/18/2023 9:16:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، أن بعض شركات الاتصالات تأثرت، اليوم الاثنين، بضعف في تقديم خدمة الإنترنت لمشتركيها، نتيجة انقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات.


وقالت الهيئة، إنه يجري اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق عمل الهيئة لاستعادة حركة نقل البيانات إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.


من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق، لكن الوزارة واصلت العمل بشكل طبيعي.

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