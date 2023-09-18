انقطاع الكابل الدولي في الكويت يضعف خدمة الإنترنت



وقالت الهيئة، إنه يجري اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق عمل الهيئة لاستعادة حركة نقل البيانات إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.



من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق، لكن الوزارة واصلت العمل بشكل طبيعي.