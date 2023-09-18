انقطاع الكابل الدولي في الكويت يضعف خدمة الإنترنت

انقطاع الكابل الدولي في الكويت يضعف خدمة الإنترنت
التاريخ
9/18/2023 9:16:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، أن بعض شركات الاتصالات تأثرت، اليوم الاثنين، بضعف في تقديم خدمة الإنترنت لمشتركيها، نتيجة انقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة للكابلات.
وقالت الهيئة، إنه يجري اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق عمل الهيئة لاستعادة حركة نقل البيانات إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.
من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق، لكن الوزارة واصلت العمل بشكل طبيعي.
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