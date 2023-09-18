ناسا تخطط لبناء روبوت لاستكشاف القمر والمريخ



وقال شون عظيمي، رئيس فريق الروبوتات الماهرة في مركز جونسون للفضاء بناسا: "من خلال تطبيق خبرة ناسا في الروبوتات المتنقلة الآمنة للإنسان على المشاريع التجارية، سنكون قادرين معاً على تحفيز الابتكار في هذا المجال المهم".



وأضاف "فخورون برؤية جهودنا تؤدي إلى تكنولوجيا الروبوتات التي ستفيد الاقتصاد الأمريكي وتساعد البشر على العمل بأمان وإنتاجية هنا على الأرض، وربما في استكشاف الفضاء أيضاً".



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