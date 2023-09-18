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ناسا تخطط لبناء روبوت لاستكشاف القمر والمريخ

9/18/2023 9:16:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة ناسا أنها تعمل على بناء روبوتات شبيهة بالبشر لمساعدتها على استكشاف الفضاء الخارجي.
وتعاونت الوكالة مع شركة التكنولوجيا Apptronik، Inc في تكساس، التي تعمل على تحسين أبولو، الآلة البشرية التي طورتها الشركة لتنفيذ مهام على الأرض مثل التصنيع. لكن ناسا تعتقد أنها والروبوتات المماثلة يمكن تكييفها لمساعدة رواد الفضاء في المدار، وفي الرحلات إلى القمر أو أبعد من ذلك.


وقال شون عظيمي، رئيس فريق الروبوتات الماهرة في مركز جونسون للفضاء بناسا: "من خلال تطبيق خبرة ناسا في الروبوتات المتنقلة الآمنة للإنسان على المشاريع التجارية، سنكون قادرين معاً على تحفيز الابتكار في هذا المجال المهم".


وأضاف "فخورون برؤية جهودنا تؤدي إلى تكنولوجيا الروبوتات التي ستفيد الاقتصاد الأمريكي وتساعد البشر على العمل بأمان وإنتاجية هنا على الأرض، وربما في استكشاف الفضاء أيضاً".

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