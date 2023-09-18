أوكرانيا تعتزم مقاضاة 3 دول أوروبية بسبب حظر استيراد الحبوب



وقال كاتشكا إن أوكرانيا ربما ترد بفرض تدابير على بولندا إن لم تتخل وارسو عن إجراءاتها الإضافية.



وقال :"سنضطر إلى الرد بفرض إجراءات على منتجات إضافية، وسنحظر استيراد الفواكه والخضراوات من بولندا".



وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

