الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز ومدة صلاحيته

ونستعرض في السطور التالية، الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز.



ما مدة صلاحية الخبز؟

بشكل عام، يمكن الاحتفاظ بالخبز المخبوز تجاريا لمدة يومين إلى 4 أيام في درجة حرارة الغرفة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.



ومع ذلك، فإن نوع الخبز وكيفية تخزينه والمناخ المحيط به سيحدد بالضبط المدة التي سيستمر فيها الرغيف قبل أن يبدأ في الفساد.



والخبز المصنوع تجاريًا سوف يستمر لفترة أطول من الخبز المصنوع منزليًا، نظرًا لأن العديد من أنواع ذلك الخبز تحتوي على مواد حافظة، ومنها ما هو طبيعي، مثل العجين المخمر الذي يحتوي على حمض اللاكتيك، وهو عامل يساعد على منع تعفن الخبز ونمو العفن.



وتخزين الخبز بشكل صحيح عن طريق لفه في كيس ورقي أو تجميده، على سبيل المثال، سيساعد أيضًا في الحفاظ على رغيفك طازجًا.



ويحدد المناخ الطبيعي الذي تعيش فيه مدة بقاء الخبز صالحًا للتناول، ومن المرجح أن يعني المناخ الرطب أن الخبز سيتعفن بشكل أسرع، بينما سيتسبب المناخ الجاف في تعفن الخبز بسرعة أكبر.



كيفية تخزين الخبز بشكل صحيح

تخزين الخبز بشكل صحيح سيساعدك على الحفاظ على جودته لبضعة أيام إضافية، وهناك طرق مختلفة لتخزين الخبز بشكل صحيح، وتشمل ما يلي:

- لف الخبز في كيس ورقي أو قطعة قماش قطنية



يعتبر الجزء الصعب في تخزين الخبز هو محاولة منع الرطوبة الموجودة به من التبخر، مع منع نمو العفن أيضًا.



وأفضل طريقة لمواجهة هذين التحديين هي لف الخبز بشيء قابل للتنفس، مثل كيس ورقي أو قطعة قماش قطنية، حيث سيحافظ ذلك على رطوبة الخبز وسيسمح أيضًا بتوزيع الهواء بشكل كافٍ لمنع العفن من التماسك.



ويجب تخزين الخبز الملفوف في درجة حرارة الغرفة ، لأن ذلك سيساعد أيضًا في الحفاظ على الخبز من التلف.



- تخزين الخبز في صندوق

على الرغم من أن الأكياس البلاستيكية والحاويات محكمة الغلق قد تبدو وسيلة جيدة للحفاظ على الخبز من التلف، إلا أن قلة تدفق الهواء سيعزز بيئة لنمو العفن، بسبب تواجد الرطوبة.



وإذا كنت تريد وضع الخبز في وعاء، فإن صندوق الخبز هو الحل الأمثل، حيث سيمنع الخبز من الجفاف ولكنه سيسمح أيضًا بتدفق هواء كافٍ لمنع نمو أي عفن.



ويجب وضع الصندوق بعيدًا عن المناطق الساخنة، مثل الموقد أو الفرن، حيث تعمل الحرارة الناتجة عن تلك الأجهزة على تعزيز نمو الميكروبات في الخبز، مما يؤدي إلى تلفه بسرعة أكبر.



- تجميد الخبز

إذا كنت لا تنوي تناول الخبز في غضون أيام قليلة، قم بتجميده، ويعد الفريزر هو أفضل مكان للتخزين عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على جودة الخبز وسلامته، ويعتمد ذلك على الطريقة التي تخطط بها لتناول رغيف الخبز، يمكنك إما تجميده بالكامل أو إلى أرباع.



ويمكن تذويب الخبز الكامل أو المقطع إلى أرباع في درجة حرارة الغرفة ثم تناوله كما هو.



ولتجميد الخبز، تأكدي من أنه في درجة حرارة الغرفة ثم ضعيه في كيس محكم الغلق في الفريزر، وإذا وضعت خبزًا دافئًا داخل كيس الفريزر، فإن الخبز سيتلف.



وعند تجميد الخبز بشكل صحيح، سيبقى صالحًا للتناول لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.



وعلى الرغم من أن تبريد الخبز يؤخر نمو العفن بشكل كبير، لكنه سيتسبب في تلف الرغيف بشكل أسرع، لأن البيئة داخل الثلاجة تميل إلى الجفاف.

الكونسلتو