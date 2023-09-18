ترجمة من غوغل تثير سخرية واسعة - تفاصيل



تُجسد هذه المشكلة تحديات استخدام الترجمة الآلية، التي يمكن أن تكون غير دقيقة وتفتقد إلى المعرفة ما يجعلها غير ملائمة للاعتماد الكامل عليها في المواقف التي تتطلب الدقة، مثل الترجمة القانونية أو الطبية أو العلمية.



ويقول متحدث باسم غوغل إن "مترجم غوغل، مترجم آلي، دون تدخل من مترجمين بشريين. وعندما يُولد ترجمة، فإنه يبحث عن الأنماط في مئات ملايين الوثائق للمساعدة في إظهار أفضل ترجمة للمستخدم".



ويتابع المتحدث "لأن الترجمات تكون بالآلات، لن تكون جميع الترجمات مثالية وفي بعض الأحيان تحدث أخطاء أو ترجمات غير صحيحة".



ودعا المتحدث الذين يواجهون ترجمات غير صحيحة أو مناسبة، لإبلاغ غوغل عنها قائلاً : "سنكون سعداء بتصحيحها في أقرب وقت ممكن"، عبر زيارة صفحة الإبلاغ عن الترجمات الخاطئة أو المساعدة على تحسين اختيار الكلمات المناسبة.



وتأكيداً للأمر أظهرت دراسة أجريت في 2021 أن دقة مترجم غوغل تصل إلى 55% فقط عند استخدامه للترجمة من لغات غير الإنجليزية.









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