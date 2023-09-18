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أردوغان يقدم مقترحا لماسك

9/18/2023 9:15:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الملياردير الأمريكي مالك منصة "إكس" وشركتي "تيسلا" و"سبيس أكس" إيلون ماسك، إلى إنشاء المصنع السابع لسيارات "تيسلا" الكهربائية في تركيا.
جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الاثنين، في البيت التركي بولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها أردوغان للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر.


وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال في بيان بشأن اللقاء، أن أردوغان أطلع ماسك على الإنجازات التي حققتها تركيا في مجال التكنولوجيا، وسرد له رؤية تركيا الرقمية والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.


وأضاف البيان أن أردوغان دعا ماسك لحضور النسخة القادمة من مهرجان تكنوفيست المحلي لتكنولوجيا الفضاء في إزمير، وأشار إلى إمكانية حدوث فرص للتعاون مع شركة "سبيس إكس" في الخطوات التي سيتم اتخاذها ضمن نطاق برنامج الفضاء التركي.


وتحتضن ولاية إزمير غربي تركيا فعاليات مهرجان "تكنوفيست" بين 27 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر المقبل.


وأوضح البيان أن أردوغان أبلغ ماسك أن تركيا باتت واحدة من أهم الدول المنتجة للتكنولوجيا المتقدمة، وأشار إلى النجاح الذي تحققه تركيا في مجال المسيرات.


من جانبه، أعرب ماسك عن رغبته في العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات ستارلينك الفضائية في تركيا.


ولفت ماسك إلى أن تركيا من بين الخيارات الأفضل لإنشاء المصنع السابع لسيارة تيسلا.


كما أعرب عن امتنانه للدعوة التي وجهها له الرئيس أردوغان بخصوص حضور مهرجان تكنوفيست.

RT

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