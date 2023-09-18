ريال مدريد يستقر على بديل كارفاخال
التاريخ
9/18/2023 8:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديفينسا سنترال إنه "رغم نهاية سوق الانتقالات بداية الشهر الحالي، ولكن ريال مدريد يواصل مبكراً التجهيز للموسم المقبل".
ذكرت الصحيفة أن أبرز ما يشغل بال رئيس النادي فلورنتينو بيريز هو تدعيم مركز الظهير الأيمن.
وأضافت: "يرى ريال مدريد أنه يجب البحث عن بديل لنجم الفريق داني كارفاخال الذي ينتهي عقده في 2025، بينما في الوقت نفسه يفكر النادي في تمديد عقده موسم واحد أو موسمين على أقصى تقدير".
وأشارت إلى أن "الملكي" وجد "البديل المثالي" وهو لاعب ليون الفرنسي صائل كومبيدي.
وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً يقع تحت أنظار الريال، خاصة أنه من الأسماء التي برزت في الفترة الماضية بينما لن يكلف النادي أكثر من 12 مليون يورو.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN18092023000208011052ID1107089582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.