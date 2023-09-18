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ريال مدريد يستقر على بديل كارفاخال

9/18/2023 8:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديفينسا سنترال إنه "رغم نهاية سوق الانتقالات بداية الشهر الحالي، ولكن ريال مدريد يواصل مبكراً التجهيز للموسم المقبل".
ذكرت الصحيفة أن أبرز ما يشغل بال رئيس النادي فلورنتينو بيريز هو تدعيم مركز الظهير الأيمن.
وأضافت: "يرى ريال مدريد أنه يجب البحث عن بديل لنجم الفريق داني كارفاخال الذي ينتهي عقده في 2025، بينما في الوقت نفسه يفكر النادي في تمديد عقده موسم واحد أو موسمين على أقصى تقدير".
وأشارت إلى أن "الملكي" وجد "البديل المثالي" وهو لاعب ليون الفرنسي صائل كومبيدي.
وأكدت أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً يقع تحت أنظار الريال، خاصة أنه من الأسماء التي برزت في الفترة الماضية بينما لن يكلف النادي أكثر من 12 مليون يورو.

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