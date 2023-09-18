رياض محرز يكشف تفاصيل إصابته بالتسمم في السعودية

تيانو رونالدو وزملاءه ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم من النجوم، وذلك عندما يحل الأهلي ضيفا على النصر الجمعة المقبل 22 سبتمبر على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض بقمة الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.



ويتواجد الأهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف فقط عن جاره الاتحاد صاحب المركز الثاني، ونقطة وحيدة عن الهلال المتصدر.

وانضم محرز إلى أهلي جدة في يوليوالماضي قادما من مانشستر سيتي في صفقة بلغت 35 مليون يورو، ومنذ ذلك التاريخ لعب 5 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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