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رياض محرز يكشف تفاصيل إصابته بالتسمم في السعودية

9/18/2023 8:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله إلى المستشفى، الأمر الذي أقلق جماهير "قلعة الكؤوس".
وكان محرز قريبا من الغياب عن مباراة الأهلي ضد التعاون التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-2 وجرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) السبت 16 سبتمبر لحساب الجولة الخامسة من دوري "روشن" السعودي، لكن النجم الجزائري فاجأ الجماهير بوجوده في التشكيلة الأساسية للفريق.
وقال محرز في مقابلة تلفزيونية مع شبكة قنوات SSC السعودية مالكة حقوق بث الدوري السعودي: "قضيت الليلة الماضية في المستشفى، وكانت لدي بعض المشاكل الصحية. لكنني حاولت تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق اليوم".

تيانو رونالدو وزملاءه ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وغيرهم من النجوم، وذلك عندما يحل الأهلي ضيفا على النصر الجمعة المقبل 22 سبتمبر على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض بقمة الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.


ويتواجد الأهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف فقط عن جاره الاتحاد صاحب المركز الثاني، ونقطة وحيدة عن الهلال المتصدر.
وانضم محرز إلى أهلي جدة في يوليوالماضي قادما من مانشستر سيتي في صفقة بلغت 35 مليون يورو، ومنذ ذلك التاريخ لعب 5 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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