5 أماكن سياحية مجانية نالت إعجاب الزائرين حول العالم

وحرص الموقع على أن تشمل القائمة الأماكن المجانية التي حصدت 5 نجوم من تقييم الموقع الشهير.

مدينة بروج البلجيكية

جاءت في المركز الأول مدينة بروج البلجيكية التي اعتبرها الموقع "أفضل منطقة جذب سياحي مجانية في العالم". واختار الموقع في بلجيكا متحف ميني هارب، الذي يديره عازف الجيتار لوك فانلير.

الولايات المتحدة

واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بفضل المتحف الوطني للقوات الجوية الأميركية الذي يغطي حقبات مختلفة من تاريخ القوات الجوية الأميركية والصواريخ.



ويستمتع الزائرون بوجه خاص برؤية طائرات المتحف الفريدة والمهمة تاريخياً.

وتشمل الطائرات المعروضة على الطائرة B-52 ، القاذفة B-2 Stealth الوحيدة المعروضة في العالم، وZero Japanese، وMiG-15 السوفياتية، وطائرات المراقبة U-2 وSR-71.

كندا

واختار الموقع كندا في الموقع الثالث بفضل شلالات حدوة الحصان، أكبر الشلالات في نياغرا بكندا. وشرح الموقع أن 92.7 في المئة من الذين أبدوا آراءهم، قيّموا المكان بخمس نجوم.

شلالات حدوة الحصان

ويقبل السائحون من جميع أنحاء العالم على زيارة هذا المكان الذي أصبح مقصداً للمتزوجين لقضاء شهر عسل خيالي في أحد أروع الأماكن السياحية في العالم والذي اصبح بالمركز الرابع .

المكسيك

أما بحيرة باكالار في المكسيك فقد جاءت في المركز الخامس لتميّزها بسبع درجات لامعة من اللون الأزرق ولكونها تعد موطنًا لأقدم حياة على الكوكب.

