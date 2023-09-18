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السيسي يتوجه إلى الإمارات

9/18/2023 8:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم الاثنين إلى الإمارات في زيارة سيلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.
ومن المقرر أن يبحث السيسي مع رئيس الإمارات سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.


وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.

RT

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