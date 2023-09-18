السيسي يتوجه إلى الإمارات

السيسي يتوجه إلى الإمارات
التاريخ
9/18/2023 8:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم الاثنين إلى الإمارات في زيارة سيلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.
ومن المقرر أن يبحث السيسي مع رئيس الإمارات سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.
RT
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