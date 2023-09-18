لفتة رائعة من ليفربول تجاه صلاح

وأشارت إلى أن إحدى شركات المشروبات الكحولية ترعى الجائزة، لكن ليفربول حرص على إزالة هذا الشعار من الإعلان الخاص بفوز صلاح.

وأوضحت أن تصرف ليفربول بمثابة تقدير واضح لحقيقة أن صلاح مسلم، وأن المشروبات الكحولية محرمة في الإسلام.

ووصل محمد صلاح إلى 63 تمريرة حاسمة خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأصبح نجم ليفربول أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في البريميرليج، محطما الرقم القياسي للنجم الجزائري رياض محرز (61).



وأضافت الشبكة أن لاعبين فقط ساهما في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وهما محمد صلاح وستيفن جيرارد.

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