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لفتة رائعة من ليفربول تجاه صلاح

9/18/2023 8:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم نادي ليفربول لفتة رائعة تجاه نجمه المصري محمد صلاح، عقب مباراة الريدز أمام وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقدم صلاح تمريرتين حاسمتين في المباراة، ليقود الريدز لتحقيق الفوز بنتيجة 3-1.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حرص ليفربول على احترام معتقدات صلاح عند إعلان فوزه بجائزة رجل المباراة عقب موقعة وولفرهامبتون.

وأشارت إلى أن إحدى شركات المشروبات الكحولية ترعى الجائزة، لكن ليفربول حرص على إزالة هذا الشعار من الإعلان الخاص بفوز صلاح.
وأوضحت أن تصرف ليفربول بمثابة تقدير واضح لحقيقة أن صلاح مسلم، وأن المشروبات الكحولية محرمة في الإسلام.
ووصل محمد صلاح إلى 63 تمريرة حاسمة خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح نجم ليفربول أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في البريميرليج، محطما الرقم القياسي للنجم الجزائري رياض محرز (61).

وأضافت الشبكة أن لاعبين فقط ساهما في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وهما محمد صلاح وستيفن جيرارد.

ملاعب

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