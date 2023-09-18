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نجل أنشيلوتي يكسب رهانا هجوميا أمام والده

9/18/2023 8:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كسب دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد بالجهاز الفني لريال مدريد، رهانًا مهمًا أمام والده المدير الفني المخضرم، كارلو أنشيلوتي، بحسب تقرير صحفي.
فقد ذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن دافيد راهن والده كثيرا على نجاح المهاجم خوسيلو مع ريال مدريد، وكان يصر على تواجد صاحب الـ33 عاما في التشكيلة الأساسية.
وبالفعل، أحرز خوسيلو هدف فوز الميرينجي على ريال سوسيداد (2-1)، أمس الأحد، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
ويرى أنشيلوتي الابن، أن خوسيلو مهاجم كلاسيكي يجذب المدافعين، ويمنح المزيد من المساحة والحرية لرودريجو جويس، من أجل التقدم.
في المقابل، كان المدير الفني يفضل اللعب في بداية الموسم بكل من، فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، في الخط الأمامي، مع وضع خوسيلو على مقاعد البدلاء.
لكن خوسيلو أثبت نفسه في الفوز بالصراعات الهوائية خلال مواجهة سوسيداد، وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 60 بضربة رأسية، ذهب إثرها دافيد نحو والده للاحتفال، وتذكيره بأنه صاحب فكرة الرهان على المهاجم المخضرم، بدلا من وجود لاعب آخر مثل إبراهيم دياز.

ملاعب

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