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الرباعي المتألق يدفع برشلونة لقرار بشأن بيدري

9/18/2023 8:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرَّر برشلونة، تأجيل موعد عودة نجمه بيدري جونزاليس، للمشاركة في المباريات.
كان بيدري، أصيب في العضلة المستقيمة الفخذية، يوم 24 أغسطس/آب الماضي، وسبق أن أجل برشلونة عودته إلى منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنَّ عودة بيدري للمباريات مهددة بالتأجيل إلى آخر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن الأمر يعتمد على حالته عند العودة إلى التدريبات.
وأشارت: "برشلونة يرى أنه من الضروري عدم إجبار بيدري على العودة سريعًا؛ تجنبا لتعرضه لانتكاسات، وفي غضون أيام قليلة سيتدرب بمفرده".
وأوضحت: "موعد عودة بيدري للتدريبات الجماعية لم يتم التفكير فيه حتى الآن، والتطور الإيجابي لحالته أثناء المران الفردي سيسهل عودته".
وذكرت: "هناك احتمالية أن تكون عودة بيدري ضد بيلباو يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أو الكلاسيكو يوم 28 من الشهر ذاته، لكن يعتمد ذلك على تطور حالته الجسدية".
وأردفت: "الحالة الجيدة التي يمر بها جافي، وروميو، وفرينكي دي يونج، بالإضافة لتطور إلكاي جوندوجان، تدعو إلى عدم المخاطرة بعودة بيدري سريعًا".
وسبق أن تعرض بيدري للإصابة نفسها يوم 16 فبراير/شباط 2023 في لقاء ضد مانشستر يونايتد، أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين.

ملاعب

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