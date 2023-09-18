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المستقلة للانتخاب تطلق حملة توعية وتثقيف للاستعلام عن الدائرة الانتخابية

9/18/2023 8:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تزامنا مع نشر الهيئة المستقلة للانتخاب جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة، وفق نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، أطلقت الهيئة حملة توعية وتثقيف بهدف زيادة وعي المواطنين بالنظام وطرق الاستعلام عن أسمائهم في جدول الناخبين.
وبحسب "المستقلة للانتخاب" فإن هذه الحملة ستستخدم مجموعة واسعة من الأدوات بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين؛ مثل شاشات الباص السريع وسلسلة من الفيديوهات التوعوية ومنتجات لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع بعض من المطويات التوعوية على عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، كما وسيتم في مرحلة لاحقة من الحملة أيضا توزيع عدد من المطويات ووجود متطوعين في المولات والمراكز التجارية للإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين، بالإضافة الى لوحات أعمدة ميدانية.

وقد تعاونت الهيئة في هذا الجهد الوطني مع العديد من الشركاء مثل الوزارات والدوائر الحكومية وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة الأردن، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات التعليم العالي بالإضافة لوسائل الاعلام كشريك أساسي في عملية التوعية والتثقيف.
وكانت "المستقلة للانتخاب" دعت الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني ( ١١٧١٠٠) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة ( الهيئة في بيانها بأن على الناخب بعد استعلامه عن دائرته الانتخابية حسب مكان إقامته وفي حال كان خطأ في بياناته يستدعي التصويب أو التحديث فإن عليه التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات من شأنها تسهيل عملية النقل وفق أحكام القانون والشروط المحددة لهذه الغاية.

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