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فنانة مصرية مشهورة تروي تفاصيل مرعبة عن دفنها فجراً خلال احد الادوار

9/18/2023 8:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- روت الفنانة المصرية حورية فرغلي تفاصيل دخولها القبر الساعة الثالثة فجراً أثناء تصوير مشهد في أحد أعمالها، مؤكدة أنها رفضت الاستعانة بممثلة اخرى .
وأشارت إلى أنها أصرت على تأدية الدور بنفسها، مؤكدة أنها لا تخشى الموت، وتعشق المقابر، ودفنت في مقبرة بالعياط.
وأضافت حورية خلال لقائها مع الفنان والمذيع تامر شلتوت في برنامج "في العمق"، أنها لم تشعر برهبة الموت، بل فوجئت بأن التربة تشبه ثلاجات الموتى.
وقالت: من أسباب نجاح ساحرة الجنوب أني بحب المقابر، ومبخافش منها، واتدفنت مرة، ومرضتش يجيبوا واحدة بدالي تعمل المشهد أنا اللي عملته، أتدفنت في مقابر العياط، وهناك فيه شجرة كبيرة، الساعة 3 الفجر، الدنيا كانت حر ورطوبة بطريقة صعبة.
وتابعت: أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، لكن مخوفتش ومحستش بحاجة، لاني كنت عارفة إنه تمثيل، أنا مبخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي يجي بصراحة، لأن الدنيا بقى دمها تقيل، الناس اتغيرت وأخلاقها اتغيرت، مبقوش يخافوا وبقا فيه عنف، ومفيش أصول.

روسيا اليوم

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