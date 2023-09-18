Monday, 18 September 2023 06:06 GMT

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

9/18/2023 8:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنطلق مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري، كما تبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا اليوم، كما يسدل الستار على الجولة الجارية من مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، كأبرز مباريات اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وستكون أبرز مباريات اليوم كالتالي..
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
5:00 مومباي سيتي – الهند × نساجي مازاندران – إيران
7:00 الاتحاد – السعودية × أولماليك – أوزبكستان - beIN SPORTS AFC 1
7:00 الفيصلي – الأردن × ناساف كارشي – أوزبكستان
7:00 القوة الجوية – العراق × سباهان اصفهان – إيران
9:00 الهلال – السعودية × نافباخور نامانجان – أوزبكستان - beIN SPORTS AFC
9:00 السد – قطر × الشارقة – الإمارات - beIN SPORTS AFC
مواعيد مباريات الدوري المصري
8:00 مساءً طلائع الجيش × البنك الأهلي – أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
9:45 مساءً نوتينجهام فورست × بيرنلي – beIN Sports HD1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
10:00 غرناطة × جيرونا - beIN Sports HD3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
7:30 ساليرنيتانا × تورينو
9:45 هيلاس فيرونا × بولونيا

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
4:30 الأهلي بنغازي – ليبيا × أسيك ميموزا - ساحل العاج
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي
6:00 الزوراء – العراق × العربي – الكويت
6:00 العهد – لبنان × النهضة – عمان
6:00 جبل المكبر – فلسطين × الفتوة – سوريا
8:00 النجمة – لبنان × الرفاع – البحرين

ملاعب

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