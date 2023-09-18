دهيمش: نحتاج للتغيير في أساليب التدريس لا في المنهاج

دهيمش: نحتاج للتغيير في أساليب التدريس لا في المنهاج
التاريخ
9/18/2023 8:11:40 AM
(MENAFN- Amman Net) استنادا على اتفاقية تطوير مناهج اللغة الإنجليزية التي تم توقيعها بين المركز الوطني لتطوير المناهج و بترا الأردنية للنشر التربوي، قال أستاذ اللغة الإنجليزية لمرحلة التوجيهي سائد دهيمش بأنه يجب أن تكون المناهج مناسبة للمراحل التعليمية خاصة أننا نفتقر للعديد من الأساليب التدريسية.
وتحدث دهيمش في حديث لـ راديو البلد عن أهمية التدريب المسبق للمعلمين، راجيا التغيير في أسلوب التدريس والابتعاد عن أسلوب التلقين والتحفيظ، حيث هناك الكثير من الأشخاص يفقدون فرص العمل بسبب افتقارهم للغة الإنجليزية.
وأضاف بأننا نحتاج لتغيير أسلوب ونمط التدريس أكثر من حاجتنا لتطوير المنهاج، حيث أن المنهاج موجود لكننا نفتقر للأسلوب والتسلسل والمتابعة.
ومن خلال إطلاعاته على امتحانات الثانوية العامة لمبحث اللغة الإنجليزية فإن نسبة النجاح قليلة مقارنة بمستوى الامتحان.
ويطالب الأستاذ دهيمش وزارة التربية والتعليم بالرقابة والقيام بحملات توعوية لإنجاح هذه الإتفاقية وانعكاسها إيجابيا على العملية التربوية.
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