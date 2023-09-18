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دهيمش: نحتاج للتغيير في أساليب التدريس لا في المنهاج

9/18/2023 8:11:40 AM
(MENAFN- Amman Net) استنادا على اتفاقية تطوير مناهج اللغة الإنجليزية التي تم توقيعها بين المركز الوطني لتطوير المناهج و بترا الأردنية للنشر التربوي، قال أستاذ اللغة الإنجليزية لمرحلة التوجيهي سائد دهيمش بأنه يجب أن تكون المناهج مناسبة للمراحل التعليمية خاصة أننا نفتقر للعديد من الأساليب التدريسية.

وتحدث دهيمش في حديث لـ راديو البلد عن أهمية التدريب المسبق للمعلمين، راجيا التغيير في أسلوب التدريس والابتعاد عن أسلوب التلقين والتحفيظ، حيث هناك الكثير من الأشخاص يفقدون فرص العمل بسبب افتقارهم للغة الإنجليزية.

وأضاف بأننا نحتاج لتغيير أسلوب ونمط التدريس أكثر من حاجتنا لتطوير المنهاج، حيث أن المنهاج موجود لكننا نفتقر للأسلوب والتسلسل والمتابعة.

ومن خلال إطلاعاته على امتحانات الثانوية العامة لمبحث اللغة الإنجليزية فإن نسبة النجاح قليلة مقارنة بمستوى الامتحان.

ويطالب الأستاذ دهيمش وزارة التربية والتعليم بالرقابة والقيام بحملات توعوية لإنجاح هذه الإتفاقية وانعكاسها إيجابيا على العملية التربوية.

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