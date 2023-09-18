اختراق نظام وزارة المالية الكويتية
التاريخ
9/18/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المالية في الكويت، اليوم الاثنين، أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس.
وذكرت المالية الكويتية في بيان لها، أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، مشيرة إلى أن التقييم جارٍ لمستوى محاولة الاختراق.
وأكدت أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، لان الأنظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.
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