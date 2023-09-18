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اختراق نظام وزارة المالية الكويتية

9/18/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المالية في الكويت، اليوم الاثنين، أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس.


وذكرت المالية الكويتية في بيان لها، أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، مشيرة إلى أن التقييم جارٍ لمستوى محاولة الاختراق.


وأكدت أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، لان الأنظمة المالية للحكومة مفصولة، والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي.


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