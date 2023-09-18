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هل تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة؟

9/18/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتوقع الأسواق وعلى نطاق واسع، أن تكون البنوك المركزية في أكبر الاقتصادات في العالم "قد وصلت أو على وشك الوصول" إلى القمة خلال سلسلة التشديد النقدي الحالية.
وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن المزيد من الارتفاعات مطروحة على الطاولة، وأن البنك المركزي يشعر بقلق عميق بشأن التضخم الذي يشهد تسارعا جديدا إذا تحسنت الظروف المالية.
وتشير توقعات البنك والتي من المرجح أن يتم تعديلها ضمن اجتماع هذا الأسبوع إلى أن التضخم قد يقترب من مستهدفة عند 2.1% خلال عام 2025.
وتظهر البيانات الشهرية استمرار ضغوط الأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأسرع معدل شهري له هذا العام، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الطاقة، ليبلغ 3.7% على أساس سنوي.
وبلغ التضخم الأساسي 0.3% على أساس شهري، في حين أظهر تضخم أسعار المنتجين أكبر زيادة شهرية منذ 2022.

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