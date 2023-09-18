هل تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة؟

هل تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة؟
التاريخ
9/18/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تتوقع الأسواق وعلى نطاق واسع، أن تكون البنوك المركزية في أكبر الاقتصادات في العالم "قد وصلت أو على وشك الوصول" إلى القمة خلال سلسلة التشديد النقدي الحالية.
وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن المزيد من الارتفاعات مطروحة على الطاولة، وأن البنك المركزي يشعر بقلق عميق بشأن التضخم الذي يشهد تسارعا جديدا إذا تحسنت الظروف المالية.
وتشير توقعات البنك والتي من المرجح أن يتم تعديلها ضمن اجتماع هذا الأسبوع إلى أن التضخم قد يقترب من مستهدفة عند 2.1% خلال عام 2025.
وتظهر البيانات الشهرية استمرار ضغوط الأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأسرع معدل شهري له هذا العام، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الطاقة، ليبلغ 3.7% على أساس سنوي.
وبلغ التضخم الأساسي 0.3% على أساس شهري، في حين أظهر تضخم أسعار المنتجين أكبر زيادة شهرية منذ 2022.
MENAFN18092023000208011052ID1107089568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.