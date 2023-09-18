تراجع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.012 مليون برميل

تراجع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.012 مليون برميل
التاريخ
9/18/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في تموز إلى 6.012 مليون برميل يوميا من 6.804 مليون برميل يوميا في حزيران.
وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
وذكرت "جودي" أن استهلاك المصافي السعودية من النفط الخام انخفض 0.003 مليون برميل إلى 2.559 مليون برميل في تموز.
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