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تراجع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 6.012 مليون برميل

9/18/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في تموز إلى 6.012 مليون برميل يوميا من 6.804 مليون برميل يوميا في حزيران.


وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.


وذكرت "جودي" أن استهلاك المصافي السعودية من النفط الخام انخفض 0.003 مليون برميل إلى 2.559 مليون برميل في تموز.


MENAFN18092023000208011052ID1107089567

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