العربيّة للسيارات تطرح خيارات تأجير حصريّة لطرازات استثنائيّة من إنفينيتي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي - – الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2023] - حرصاً منها على تعزيز رضا عملائها وسعادتهم؛ أعلنت العربيّة للسيارات، شركة السيارات الرئيسيّة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشماليّة، عن فرص تأجير فريدة لقيادة السيارات الفاخرة مع تجربة تأجير حصرية من إنفينيتي. ومن خلال هذا العرض المريح، يمكن الاستمتاع بأعلى درجات الفخامة، مع أسعار شهرية شاملة صممت خصيصاً لمختلف الأذواق والاحتياجات، حيث تعرض أربعة من الطرازات الاستثنائية، وهي QX60 و QX55 و QX50 و Q50.
ويُمكن للعملاء الحصول على مجموعة متكاملة من مزايا عروض التأجير، بدءاً من تغطية الخدمة والصيانة الدورية وحتى التأمين والتسجيل. ويتيح خيار التأجير المنتهي بالتملك للعميل امتلاك سيارته عند نهاية مدة الإيجار. وتوفّر العربيّة للسيارات أيضاً خيار سيارة بديلة بالمجان لضمان التنقل الدائم للعميل في أثناء عمليات الصيانة أو الإصلاح. وصممت الشركة العملية بالكامل بطريقة مبسطة، لتضمن سعادة العملاء ورضاهم.
وتم تصنيع إنفينيتي QX55 بدقة وأناقة، لتقدم مزيجاً رائعاً من الجمال والابتكار. ومقابل قسط شهري قدره 4,299 درهماً، يمكن الاستمتاع بالتصميم الأنيق لهذه السيارة من فئة الكروس أوفر المدعومة بالتكنولوجيا المتطورة، كما توفر تجربة قيادة ديناميكية مثيرة للإعجاب. وفي الوقت نفسه، تقدم إنفينيتي QX50 معايير جديدة في الابتكار وراحة القيادة بقسط شهري يبلغ 3,899 درهماً فقط. ويعكس هذا الطراز الارتقاء بمستوى سيارات الدفع الرباعي، كما يتكامل تصميمها الحديث بشكل متناغم مع الميزات المتقدمة، لتخلق إحساساً استثنائياً بالقيادة يتجاوز الحدود. ويمكن للباحثين عن الفخامة والأداء اختيار سيارة السيدان إنفينيتي Q50 مقابل 3,355 درهماً شهرياً، لقيادتها في رحلات مريحة.
وتوفر تجربة التأجير من إنفينيتي الفرصة لقيادة سيارات استثنائية. وصممت هذه العروض لتلبية مختلف الأذواق، ما يضمن تجربة تتوافق مع رغبات مختلف العملاء.
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