الاتصالات ضعف الإنترنت نتيجة انقطاع الكيبل الدولي

الاتصالات ضعف الإنترنت نتيجة انقطاع الكيبل الدولي
التاريخ
9/18/2023 8:05:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إن بعض شركات الاتصالات في البلاد تأثرت اليوم بضعف في تقديم خدمة الانترنت لمشتركيها نتيجة انقطاع الكيبل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلين للكيبلات.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أنه جار اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق الهيئة لاستعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.
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