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الاتصالات ضعف الإنترنت نتيجة انقطاع الكيبل الدولي

9/18/2023 8:05:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إن بعض شركات الاتصالات في البلاد تأثرت اليوم بضعف في تقديم خدمة الانترنت لمشتركيها نتيجة انقطاع الكيبل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلين للكيبلات.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أنه جار اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق الهيئة لاستعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

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