إي أي أتش إثمار الدولية القابضة تستحوذ على حصة في مجموعة صيدلية العين

(MENAFN
- 9Yards Media & Marketing) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2023: أعلنت إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استحواذها على حصة في مجموعة صيدلية العين، كأولى استثمارات شركة "هيلث بلاس القابضة"، التابعة لـ إي أي أتش والتي تُمثل ذراعها الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية، وجزء من رؤيتها الاستراتيجية للتوسع في هذا القطاع الحيوي.
وتُعد مجموعة صيدلية العين واحدة من أفضل مزودي الخدمات الصحيّة والصيدليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُمثل هذه الخطوة الاستراتيجية نقطة تحول هامة لـ إي أي أتش، تسعى من خلالها إلى تنويع وتعزيز التزامها بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية عن طريق الشركة التابعة لها "هيلث بلاس القابضة".
وتُعتبر مجموعة صيدلية العين من الشركات الرائدة لأكثر من أربعة عقود، حازت على اعتراف واسع النطاق كمزود رائد للخدمات الصحيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك شبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء الدولة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، قائلاً: "يُمثل استحواذنا على حصة في مجموعة صيدلية العين خطوةً هامة تأتي في إطار التزامنا بتعزيز وجودنا في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يتوافق مع رؤيتنا في ضرورة تنويع مصادر الاستثمار، بهدف توفير قيمة إضافية ومستدامة للمستثمرين تحقق أفضل العوائد لهم، لذلك فإن شركة "هيلث بلاس القابضة" ستركز عملها في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك الصيدليات والمستشفيات والعيادات، بالإضافة لمختلف مجالات هذا القطاع".
وبدوره قال الدكتور زياد أمير صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العين، معلقاً على الاستحواذ: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع إي أي أتش، حيث ستفتح لنا آفاقاً جديدة للنمو والتطوير، وتُمكننا من دون شك من تقديم خدمات أكثر شمولية في قطاع الرعاية الصحية لعملائنا، وتحقيق دور أكبر وأكثر فعالية في المشهد الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة."
ويُجسد هذا الاستثمار الاستراتيجي لـ إي أي أتش في مجموعة صيدلية العين التزامها باختيار الفرص التي تتماشى مع رؤيتها في المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، وتوسيع محفظة استثماراتها لتشمل العديد من القطاعات الحيوية، والتي تُساهم من خلال عملها في دفع الاقتصاد في الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.
MENAFN18092023006193013421ID1107089511
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.