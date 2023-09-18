الإمارات.. الجمعة 29 سبتمبر عطلة المولد النبوي للقطاع الخاص

أعلنت

وزارة الموارد البشرية والتوطين

أن يوم الجمعة 29 سبتمبر 2022 الموافق 14 ربيع الأول 1445 هجرية، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة.

وهنأت الوزارة

بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.



