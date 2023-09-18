الإمارات.. الجمعة 29 سبتمبر عطلة المولد النبوي للقطاع الخاص

الإمارات.. الجمعة 29 سبتمبر عطلة المولد النبوي للقطاع الخاص
التاريخ
9/18/2023 8:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت
وزارة الموارد البشرية والتوطين
أن يوم الجمعة 29 سبتمبر 2022 الموافق 14 ربيع الأول 1445 هجرية، إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الخاص في الدولة.
وهنأت الوزارة
بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.
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