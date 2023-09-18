مرام البلوشي في العناية المركزة وشقيقتها تناشد بالدعاء لها
التاريخ
9/18/2023 7:23:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات.
وأعلنت هند البلوشي شقيقة الفنانة مرام الخبر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" قائلة: "ترقد أختي مرام البلوشي، بين أجهزة العناية، والله في عنايته أعظم وأرحم فلا شفاء إلا شفاؤه".
وتابعت: "لا تحرمونا من دعائكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم"، دون أن تتطرق أو تلمح إلى سبب مرض شقيقتها.
في غضون ذلك، أظهر فيديو متداول على منصة "X"، مرام موصولة بالأجهزة الطبية داخل العناية المركزة، حيث قال نشطاء إنها أصيبت بجلطة في القلب.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها من انتكاسة صحية، ففي العام الماضي، دخلت العناية المركزة، ونشرت هند حينها صورا لها وهي غائبة عن الوعي على سرير المستشفى، وموصولة بالأنابيب الطبية وجهاز الأوكسجين.
وسبق أن أصيبت مرام بأزمة قلبية قبل 4 أعوام، وخضعت لعملية قسطرة وتركيب دعامة قلب في أحد مستشفيات مصر.
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