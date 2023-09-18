مرام البلوشي في العناية المركزة وشقيقتها تناشد بالدعاء لها

وأعلنت هند البلوشي شقيقة الفنانة مرام الخبر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" قائلة: "ترقد أختي مرام البلوشي، بين أجهزة العناية، والله في عنايته أعظم وأرحم فلا شفاء إلا شفاؤه".

وتابعت: "لا تحرمونا من دعائكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم"، دون أن تتطرق أو تلمح إلى سبب مرض شقيقتها.

في غضون ذلك، أظهر فيديو متداول على منصة "X"، مرام موصولة بالأجهزة الطبية داخل العناية المركزة، حيث قال نشطاء إنها أصيبت بجلطة في القلب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها من انتكاسة صحية، ففي العام الماضي، دخلت العناية المركزة، ونشرت هند حينها صورا لها وهي غائبة عن الوعي على سرير المستشفى، وموصولة بالأنابيب الطبية وجهاز الأوكسجين.

وسبق أن أصيبت مرام بأزمة قلبية قبل 4 أعوام، وخضعت لعملية قسطرة وتركيب دعامة قلب في أحد مستشفيات مصر.