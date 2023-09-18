ملصق سحري مضاد للتوتر في يد ميغان ماركل يُثير الحيرة

إذ كان أكثر ما لفت الانتباه هو ذلك الملصق الأزرق الصغير الذي وضعته على معصمها الأيسر، وهو عبارة عن رقعة يُقال إنها مضادة للإجهاد، سرعان ما أصبحت شائعة بين الكثيرين.

وأثارت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 42 عاما، الدهشة عندما تم تصويرها بالقرب من منزلها في مونتيسيتو بكاليفورنيا، الشهر الماضي، مع رقعة زرقاء غامضة معلقة على معصمها.

وسرعان ما تم التعرف على تلك الرقعة الصغيرة على أنها قرص معالجة يقول مصنعوه إنه يوفر إحساسا بالهدوء لمرتديه.

فهل رقعة ميغان ماركل المضادة للتوتر مجرد عِلم زائف؟.. تسأل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية خبيرا ألقى ظلالا من الشك

على التأثيرات "المعجزة" للأداة الزرقاء التي تبلغ قيمتها 4 دولارات.

وقال البروفيسور جاي ليشزينر، طبيب الأعصاب من جامعة كينغز كوليدج في لندن، إن الأمر يبدو مثيرا للريبة وكأنه "علم زائف" يمكن أن يعطي فوائد ساعتين من النوم في 20 دقيقة فقط.

وتَعد الرقع، التي تباع في عبوات مكونة من 20 أو 100 قطعة، بجعل جميع المستخدمين يشعرون براحة أكبر ويقال إنها تعمل مثل البطاريات البشرية.

يتم لصق الرقعة على الجلد بثلاثة أصابع أسفل المعصم الأيسر، على "نقطة الوخز بالإبر"، وهي نفس النقطة التي تضغط عليها الأساور المضادة للمرض في محاولة لتخفيف الغثيان والقيء، ويعتبر هذا الموقع، وفقا للطب الصيني التقليدي، له اتصال مباشر مع القلب.

تدعي الشركة المصنعة أن هذا ينشط نظام حمض جاما أمينوبوتيريك الداخلي في الجسم، والذي يشارك في تنظيم القلق وتوتر العضلات والذاكرة.

تجربة تائهة بين الشك واليقين إحدى المستخدمات لهذه الرقعة روت تجربتها لصحيفة "ديلي ميل"، قائلة "باعتباري شخصا يعاني من مستوى عالٍ من التوتر، أثار اهتمامي على الفور، وكنت على استعداد لدفع 80 دولارا مقابل مجموعة مكونة من 20 ملصقا".

عندما ذهبت لتصفح موقع الشركة، لمعرفة ما كانت تبحث عنه،

أفادها بأن الملصق يعمل عن طريق "النقر على خط التأمور (كيس رقيق الجدران يحيط بالقلب) في الجسم بترددات كهرومغناطيسية معينة من الناقلات العصبية المثبطة".

وأضافت "لا يسعني إلا أن أشعر أن المصطلحات كانت مقصودة لإخفاء حقيقة أن الملصق يعتمد على تقنيات الطب الصيني التقليدي بدلاً من العلوم السليمة".

على مدار عشرة أيام ارتدت هذه السيدة ذلك الملصق، واعترفت أنه خلال اليومين الأولين من التجربة شعرت "بالانخفاض في التوتر العام".

لكنها غير متأكدة ما إذا كان ذلك تأثير الدواء الوهمي أو التفاؤل المطلق بشأن علاج محتمل للقلق وليست حبوبا تصنعها شركات الأدوية الكبرى،.

إلا أنها في اليوم الثالث بدأت تنسى وجود الملصق، حيث عاد التوتر والقلق، الأمر الذي جعلها واثقة من أن هناك شيئا نفسيا جسديا يحدث عندما يتعلق الأمر بتأثيرات الشركة المضادة للقلق.

وتقول "مع مرور الأسبوع، كنت أشعر بنوبات من عدم الارتياح تتسلل إليّ من جديد - الانتظار على رصيف مترو الأنفاق الخانق خلال ساعة الذروة أو حبس أنفاسي على الهاتف بينما ترن نغمة الاتصال على أمل أن يلتقط مصدري على الطرف الآخر".

مستدركة "لكن بين الحين والآخر، عندما رأيت الملصق على الجزء الداخلي من معصمي مرة أخرى، كان تنفسي يهدأ، وتتباطأ أفكاري إلى وتيرة طبيعية، وترتخي عضلاتي. كان الأمر كما لو كان الملصق بمثابة تذكير وليس جهازا طبيا حقيقيا".

وفيما لم تجد تلك السيدة إجابة للأسئلة المزدحمة في رأسها، يبقى السؤال عما هو موجود بالضبط داخل هذا القرص غامضا بعض الشيء.