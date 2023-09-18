سندات الخزينة تصل إلى 2.925 مليار دينار

يأتي ذلك بعد ان طرح البنك المركزي، الإصدار رقم 19 من سندات الخزينة بالمزاد، نيابة عن الحكومة، وذلك بقيمة 100 مليون دينار.

ووفقا لإعلان البنك المركزي، فإن أجل السداد لهذه السندات يستحق بعد 5 سنوات، من تاريخ التسوية الموافق 19 أيلول 2023.