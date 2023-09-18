سندات الخزينة تصل إلى 2.925 مليار دينار

سندات الخزينة تصل إلى 2.925 مليار دينار
التاريخ
9/18/2023 7:23:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ارتفعت قيمة السندات التي طرحها البنك المركزي
منذ بداية العام الحالي الى
2.925 مليار دينار.
يأتي ذلك بعد ان طرح البنك المركزي، الإصدار رقم 19 من سندات الخزينة بالمزاد، نيابة عن الحكومة، وذلك بقيمة 100 مليون دينار.
ووفقا لإعلان البنك المركزي، فإن أجل السداد لهذه السندات يستحق بعد 5 سنوات، من تاريخ التسوية الموافق 19 أيلول 2023.
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