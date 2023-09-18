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سندات الخزينة تصل إلى 2.925 مليار دينار

9/18/2023 7:23:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ارتفعت قيمة السندات التي طرحها البنك المركزي
منذ بداية العام الحالي الى
2.925 مليار دينار.

يأتي ذلك بعد ان طرح البنك المركزي، الإصدار رقم 19 من سندات الخزينة بالمزاد، نيابة عن الحكومة، وذلك بقيمة 100 مليون دينار.

ووفقا لإعلان البنك المركزي، فإن أجل السداد لهذه السندات يستحق بعد 5 سنوات، من تاريخ التسوية الموافق 19 أيلول 2023.

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