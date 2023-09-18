الأسهم الأوروبية تتراجع في انتظار اجتماعات البنوك المركزية

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم الاثنين، بعد مكاسب حادة حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً حافلاً باجتماعات البنوك المركزية في النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة، خلال التداولات، بسبب تراجع أسهم قطاعي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة.

وسينصب الاهتمام هذا الأسبوع على البنوك المركزية العالمية، ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشر في وقت لاحق من الأسبوع، كما يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مستعد للتوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة.

وهبط سهم نورديك سميكوندكتور 14 % تقريباً، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح الربع الثالث.

وتعهد سلافومير كروبا الرئيس التنفيذي الجديد لبنك سوسيتيه جنرال بخفض التكاليف لتعزيز الأرباح بحلول عام 2026، في ظل ركود المبيعات، وذلك في خطته الاستراتيجية الأولى لثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، ما أدى إلى انخفاض السهم 5.9 %.