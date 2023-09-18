دبي التجارية تنجح بخفض الزيارات الفعلية لمتعامليها بمقدار 12.74 مليون زيارة



كشفت "دبي التجارية"، المنصة الرقمية الموحدة لتيسير التجارة عبر الحدود في إمارة دبي، عن تحقيقها نجاحاً بارزاً في النصف الأول من 2023، وذلك بخفض الزيارات الفعلية لمتعامليها بمقدار 12.74 مليون زيارة، من خلال خدماتها الرقمية التي توفرها لمتعاملي ميناء جبل علي وجمارك دبي وجافزا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الرقمية الأخرى.

وعزز انجاز المعاملات رقمياً من كفاءة منظومة التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الحفاظ على البيئة من خلال الحد من ممارسات التبادل الفعلي للوثائق المطبوعة لأكثر من 42.47 مليون وثيقة، ما ساهم بخفض انبعاثات الكربون بمقدار 3.82 مليون رطل، أي ما يعادل إزالة 347 سيارة من الطريق سنوياً.

وأكد محمد أحمد أبوحمراء المدير التنفيذي للعمليات في دبي التجارية، دي بي ورلد، التزام المجموعة بالاستدامة كذراع رقمي لـ "دي بي ورلد" في دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن كل خطوة نحو خفض الانبعاثات مهمة تشكل رؤية "دي بي ورلد" بتسهيل التجارة الذكية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، تماشياً مع خطة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 لضمان الانتاج والاستهلاك المستدام.

وأضاف انه خلال النصف الأول من 2023 تم إيقاف ما يقارب 13 مليون زيارة فعلية عن طريق إلغاء العمليات الورقية ورقمنة عمليات التجارة والخدمات اللوجستية للمتعاملين، ما عزز من منظومتنا التشغيلية، وساهم بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية، ونفخر بدورنا كمحفز للتغيير الإيجابي في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية.

جدير بالذكر؛ أن التزام منصة "دبي التجارية" بالتحول الرقمي ساهم في توفير كبير في الطاقة، من خلال الحد من التبادل الفعلي للوثائق المطبوعة وطباعة المستندات، لتساهم هذه الجهود في تأثير طاقي يعادل 5,410 مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، ما يوفر طاقة تكفي لتشغيل 6,440 ثلاجة سنوياً، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت حلول التجارة الرقمية التي توفرها المنصة في توفير ما يقارب 9.34 مليون درهم إماراتي من تكاليف الورق والطباعة.

يشار إلى أنه ومن خلال تبسيط مثل هذه العمليات، تعمل "دبي التجارية" على تمكين متعامليها لتوجيه تركيزهم نحو الأعمال ذات القيمة الكبيرة، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية. كما تلتزم المنصة الرقمية بتقديم نافذة تجارية موحدة، ما يوفر للتجار منظومة مركزية لجميع احتياجاتهم المتعلقة بالتجارة، مع ضمان خفض التكاليف والآثار البيئية معاً.