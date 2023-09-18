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شوارع الكويت تشهد ازدحاما مع اكتمال عودة الطلاب إلى المدارس

9/18/2023 7:17:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع اكتمال عودة الطلاب إلى مدارسهم بانتظام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم الاثنين، وعودة جميع الموظفين إلى أعمالهم، شهدت شوارع البلاد صباح اليوم، حركة سير غير عادية حيث امتلأت الشوارع الرئيسية والفرعية بالسيارات مسببة زحمة سير خانقة استمرت لبعض الوقت خلال الفترة الصباحية، وذلك بالرغم من تطبيق الدوام المرن في توقيت الدوام المدرسي وكذلك في جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية.

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