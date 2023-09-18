شوارع الكويت تشهد ازدحاما مع اكتمال عودة الطلاب إلى المدارس

شوارع الكويت تشهد ازدحاما مع اكتمال عودة الطلاب إلى المدارس
التاريخ
9/18/2023 7:17:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع اكتمال عودة الطلاب إلى مدارسهم بانتظام طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم الاثنين، وعودة جميع الموظفين إلى أعمالهم، شهدت شوارع البلاد صباح اليوم، حركة سير غير عادية حيث امتلأت الشوارع الرئيسية والفرعية بالسيارات مسببة زحمة سير خانقة استمرت لبعض الوقت خلال الفترة الصباحية، وذلك بالرغم من تطبيق الدوام المرن في توقيت الدوام المدرسي وكذلك في جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية.
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