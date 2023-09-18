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الاحتلال ينصب حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم

9/18/2023 7:12:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.

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