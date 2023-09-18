الاحتلال ينصب حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم
التاريخ
9/18/2023 7:12:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لمراسل الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.
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