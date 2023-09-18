ما الفرق بين هاتفي آيفون 14 و 15؟

وتجمع هواتف "أبل" الجديدة، بين الصلابة العالية وخفة الوزن، كما أصبحت حافات الهواتف أنحف، والزوايا أكثر انسيابية، إلى جانب وجود زر إجراءات جديد قابل للتخصيص، واستبدلت "أبل" منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C).

التصميم

يأتي "آيفون 15 برو" بإطار مصنوع من التيتانيوم الفائق الجودة، الذي يوفر الصلابة العالية مع تقليل الوزن، إذ يزن الهاتف 187 غرامًا فقط، مقارنة مع 206 غرامات لإصدار العام الماضي.

ويتميز بزوايا انسيابية، وحافات هي الأنحف في "آيفون"،

إضافة إلى تغيير زر التبديل بين وضعي الرنين والصامت التقليدي إلى زر إجراءات قابل للتخصيص، وهو ما يُوفر خيارات إضافية، مثل: الوصول إلى الكاميرا أو المصباح اليدوي بسرعة، أو تفعيل المذكرات الصوتية، وأوضاع التركيز، والترجمة.

واستبدلت "أبل" منفذ (Lightning) للشحن بآخر من نوع (USB-C)، ويدعم هاتف "آيفون 15 برو" منفذ "USB 3"، الذي يوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية مقارنة مع 480 ميجابت في الثانية في منفذ "Lightning"، ما يعني أن نقل البيانات أصبح أسرع 20 مرة من ذي قبل.

ويُعتبر الهاتف الجديد مقاومًا للماء والغبار بحسب معيار "IP68"، ويتوفر بأربعة ألوان هي: التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.

ويأتي "آيفون 15 برو ماكس" بتصميم بسيط وأنيق يجمع بين الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، مع إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ أيضًا، وواجهة خلفية وأمامية من الزجاج، مع طبقة حماية من (Ceramic Shield) تغطي الشاشة، وهو مقاوم للماء والغبار،

ويتوفر بأربعة ألوان؛ هي: الأسود الفلكي (Space Black)، والذهبي، والفضي، والأرجواني العميق (Deep Purple).

الشاشة

يتشارك "آيفون 15 برو" مع "آيفون 14 برو" ببعض المزايا، حيثُ يضم الهاتفان الشاشة نفسها، التي هي من نوع (Super Retina XDR OLED) ومقاسها 6.1 بوصة، وتمتاز بدقة 2556 × 1179 بكسلًا، وكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز.

وتدعم الشاشة في كلا الهاتفين تقنيات (HDR10)، و(Dolby Vision)، ومزية التشغيل الدائم (Always On)، وتقنية ProMotion لتجربة مشاهدة قوية.

الأداء

يعمل "آيفون 15 برو" بمعالج (A17 Pro) السداسي النوى، والمُصنع بتقنية 3 نانومترات، وبتردد أقصاه 3.78 جيجاهرتز، حيثُ تمكّن تلك التقنية الهاتف من التفوق في الأداء على الهواتف المنافسة جميعها، إذ يقدم مستوى جديدًا من تجارب الألعاب والأداء الاحترافي.

ويتضمن معالج (A17 Pro) إعداد وحدة المعالجة المركزية السداسية النوى مثل معالج "A16"، ولكنها في المعالج الجديد أسرع بنسبة 10% بفضل البنية الدقيقة وتحسينات التصميم، إذ إن المحرك العصبي أصبح أسرع بما يصل إلى 2x، مع تشغيل مزايا مثل: التصحيح التلقائي والصوت الشخصي في نظام iOS 17.

وأصبحت وحدة معالجة الرسومات الجديدة السداسية النوى أسرع بنسبة 20% من إصدار A16 وتتضمن أيضًا تقنية تتبع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة – وهي أسرع 4 مرات من تتبع الأشعة المعتمد على البرامج، وهي تحسينات تمكن الهاتف من تقديم رسومات جرافيك أكثر سلاسة، إضافة إلى تجارب غامرة أكثر لتطبيقات الواقع المعزز والألعاب، وستكون تلك التحسينات متوافقة مع نظارة "أبل" الذكية للواقع المختلط (Vision Pro).

في حين يعمل "آيفون 14 برو" بمعالج (Apple A16 Bionic) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومترات، وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز.

الكاميرا

تتشابه مواصفات الكاميرا الخلفية لكل من "آيفون 15 برو" و"آيفون 14 برو"، اللذين يضمان كاميرا ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسلا، وبفتحة عدسة f/1.78، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسلا، وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة عدسة مقربة (telephoto) بدقة 12 ميجابكسلا، وفتحة عدسة f/2.8، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات، وتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وبخصوص الكاميرا الأمامية، يضم الهاتفان كاميرا أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسلا، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K.، إلا أن الميزات الجديدة التي تدعمها كاميرا هاتف (iPhone 15 Pro) تعتمد على معالج (A17 Pro)

وقوة التصوير الحسابي التي يقدمها، وتتيح الكاميرا الرئيسة في "آيفون 15 برو"، التبديل بين ثلاثة أبعاد بؤرية شائعة – 24 مم، و28 مم، و35 مم – واختيار أحدها كإعداد افتراضي جديد.

وتتميز الكاميرا بتحسن كبير في صور البورتريه، إذ تقدم تفاصيل أدق، وألوانا أزهى، وأداء أفضل في الإضاءة الخافتة، وأصبح نمط الليل أفضل وفيه تفاصيل أكثر وضوحًا وألوان أكثر حيوية، بفضل محرك Photonic Engine، ويشمل ذلك صور نمط الليل باستخدام الماسح الضوئي بتكنولوجيا لايدار.

السعر

يتشابه "آيفون 15 برو" مع "آيفون 14 برو"، في خيارات سعة التخزين الداخلية؛ إذ يأتيان بـ4 خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 غيغابايت، أو واحد تيرابايت، في حين يختلفان في السعر، إذ يبدأ سعر "آيفون 15 برو" من 999 دولارًا، بينما يبدأ سعر "آيفون 14 برو" من 899 دولارًا.



