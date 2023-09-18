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الاحتلال ينصب حواجز عسكرية عند مداخل بيت لحم

9/18/2023 7:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم.


وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.

وفا


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