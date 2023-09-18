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تركي يحرق شعر شاب في عبارة بحرية بإسطنبول - فيديو

9/18/2023 7:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي“تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة قيام رجل تركي، بحرق شعر شاب، خلال تواجدهما على متن عبارة في مدينة إسطنبول.


ورصد مقطع الفيديو لحظة قدوم الرجل من خلف الشاب، واشعل النار في شعره، وسط تواجد عدداً من الأشخاص على متن العبارة.


ونهض الشاب بسرعة وقام بإطفاء النار المشتعلة في شعره، ثم أنهال بالضرب على الرجل، وسط محاولات من عدة أشخاص لفض الشجار بينهما، حيث وجاء تصرف الرجل بحرق شعر الشاب الذي لا يعرفه،“لأنه طويل”.

هتون

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