تركي يحرق شعر شاب في عبارة بحرية بإسطنبول - فيديو



ورصد مقطع الفيديو لحظة قدوم الرجل من خلف الشاب، واشعل النار في شعره، وسط تواجد عدداً من الأشخاص على متن العبارة.



ونهض الشاب بسرعة وقام بإطفاء النار المشتعلة في شعره، ثم أنهال بالضرب على الرجل، وسط محاولات من عدة أشخاص لفض الشجار بينهما، حيث وجاء تصرف الرجل بحرق شعر الشاب الذي لا يعرفه،“لأنه طويل”.

هتون