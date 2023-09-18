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سوسن بدر: الرضا والبساطة سر رشاقتي

9/18/2023 7:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة سوسن بدر سر رشاقتها، وأنها مازالت محافظة على جمالها، رغم تقدمها في العمر، إذ أكدت أن سر رشاقتها هو سلامها النفسي، وشعورها بالرضا، والقناعة لكل ما تمتلكه.


وتحدثت سوسن بدر عن رشاقتها، خلال لقائها مع موقع "القاهرة 24" ، حيث قالت: القناعة والرضا والهدوء والإنسانية هما سر رشاقتي، اللفتات البسيطة اللي ممكن نعملها لغيرنا، ممكن حاجة بسيطة تسبب لك الرضا.
كما أعربت سوسن بدر، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته في الموسم الرمضاني الماضي 2023، خلال مشاركتها بـ مسلسل بابا المجال حيث قالت: مبسوطة إن الأعمال عجبت الناس، وعندي أعمال في الفترة الجاية أتمنى تعجب الجمهور.


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