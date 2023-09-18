فوز عريض لشباب الأردن على معان

فوز عريض لشباب الأردن على معان
التاريخ
9/18/2023 7:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - فاز فريق شباب الأردن على فريق معان، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت، الأحد، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب في ختام منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف شباب الأردن حمزة النعيم عند الدقيقة 52، محمد أبو غوش د. 58، وفضل هيكل د. 67.
وشهدت الجولة الخامسة فوز السلط على الرمثا بهدف نظيف، عن طريق عدي القرا د. 28، وبالنتيجة ذاتها تغلب مغير السرحان على ضيفه الأهلي بقدم لاعب الضيوف علي حجبي بالخطأ في مرماه د. 81.
وتعادل الجليل مع ضيفه سحاب 1-1، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق نبيل خرشاش د. 28، قبل أن يعدل حمزة الصيفي النتيجة للضيوف د. 35.
وشهدت الجولة تأجيل مباراة الحسين والوحدات، الفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس، إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
واحتفظ الحسين بصدارة ترتيب الفرق برصيد (12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، من أربع مواجهات)، ثم مغير السرحان 7، الرمثا وسحاب والسلط وشباب الأردن 6، (شباب العقبة 5 من أربع مواجهات)، الجليل والأهلي 4، ومعان أخيرا بنقطتين.
ملاعب
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