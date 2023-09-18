Monday, 18 September 2023 02:55 GMT

فوز عريض لشباب الأردن على معان

9/18/2023 7:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز فريق شباب الأردن على فريق معان، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت، الأحد، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب في ختام منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف شباب الأردن حمزة النعيم عند الدقيقة 52، محمد أبو غوش د. 58، وفضل هيكل د. 67.
وشهدت الجولة الخامسة فوز السلط على الرمثا بهدف نظيف، عن طريق عدي القرا د. 28، وبالنتيجة ذاتها تغلب مغير السرحان على ضيفه الأهلي بقدم لاعب الضيوف علي حجبي بالخطأ في مرماه د. 81.
وتعادل الجليل مع ضيفه سحاب 1-1، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق نبيل خرشاش د. 28، قبل أن يعدل حمزة الصيفي النتيجة للضيوف د. 35.
وشهدت الجولة تأجيل مباراة الحسين والوحدات، الفيصلي مع شباب العقبة، ضمن الأسبوع الخامس، إلى كانون الأول المقبل، بسبب مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
واحتفظ الحسين بصدارة ترتيب الفرق برصيد (12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، من أربع مواجهات)، ثم مغير السرحان 7، الرمثا وسحاب والسلط وشباب الأردن 6، (شباب العقبة 5 من أربع مواجهات)، الجليل والأهلي 4، ومعان أخيرا بنقطتين.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18092023000208011052ID1107088937

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث