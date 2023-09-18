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إطلاق استراتيجية جديدة لحملة صنع في الأردن

9/18/2023 7:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت غرفة صناعة عمّان، عن إقامة أول وأكبر معرض تخصصي للمستلزمات المنزلية تحت عنوان، "جو هوم".
وأشار رئيس لجنة صنع في الأردن محمد الشاعر، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الجديدة للحملة على مدى 4 سنوات مقبلة، إلى أن المعرض الممتد على مساحة 2000 متر، سيعقد خلال الفترة ما بين 26-30 أيلول الحالي وسيضم المنظفات والمعقمات ومنتجات الورق الصحي ومستحضرات التجميل والأدوات البلاستيكية المنزلية.
وأضاف أن المعرض سيقام دورياً في كل عام، بتنظيم من غرفة صناعة عمّان، وسيحوي قسم بانوراما للصناعة الأردنية، وركن مسابقات، وركن ضيافة، وركن أطفال، مشيراً إلى أن تكلفة إقامة المعرض تبلغ 150 ألف دينار.
وحول الاستراتيجية الجديدة لحملة صنع في الأردن، قال الشاعر، إن برنامج الحملة جزء من برامج عديدة للغرفة، بالشراكة مع منظمات دولية ومؤسسات حكومية، وستضم اللجنة التوجيهية للحملة ممثلين عن جميع غرف الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والمؤسستين المدنية والعسكرية.

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