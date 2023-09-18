الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً
التاريخ
9/18/2023 7:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أطلقت الصين قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد، من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وتم إطلاق القمر الصناعي“ياوقان-39′′، على متن صاروخ حامل من طراز“لونج مارش-2 دي”، وتعتبر هذه المهمة رقم 488 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز“لونج مارش”.
MENAFN18092023000208011052ID1107088935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.