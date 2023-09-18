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تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب ثمانية ملايين جنيه .. ما السبب؟

9/18/2023 7:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رغم إعلان الصلح بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف الفنانة المصرية في تعديل الحكم المستأنف وإلزامها بدفع ثلاثة ملايين جنيه عن نفسها لصالح شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بدلاً من خمسة ملايين جنيه، لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"قضية شيرين وروتانا".


كما أيدت المحكمة ما سبق من أحكام بإلزام شيرين عبد الوهاب دفع خمسة ملايين جنيه أخرى بصفتها الممثل القانونى لشركة "لامير للإنتاج الفني" قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الشركة المملوكة لها و"روتانا".

لها


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