سكان الإسكان المجاور لحي الحناحنة يطالبون بإيصال الخدمات الأساسية

وقالوا في شكواهم التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك ٩٦ قطعة أرض سكنية منظمة سكن (ج) بلا خدمات وخاصة الأساسية مثل الإنارة وخطوط المياه والشوارع المعبدة علما بأن أصحاب هذه البيوت حاصلين على إذن أشغال ومرخصين بشكل قانوني.

وأضافوا أن معاناتهم تزداد خلال فصل الشتاء بسبب الشوارع الترابية وعدم تمكنهم من الوصول إلى منازلهم بسهولة بالإضافة إلى معاناتهم من عدم وصول بائعي أسطوانات الغاز وتنكات الماء، وفي فصل الصيف يعانون من الغبار والحشرات والرائحة المنبعثة من العبارة الموجودة بالقرب من المنطقة كونها مكشوفة وهناك تفريغ شبه يومي للتنقية المحيطة بها.

وأشاروا إلى أن الظلام يسود المنطقة ليلا نظرا لعدم توفر الإنارة مما تثير القلق وتسبب الازعاج للأهالي وخاصة النساء والأطفال.

ودعوا بلدية عين الباشا إلى تعبيد الشوارع ورفد المنطقة بأعمدة الإنارة للنهوض بالمنطقة.