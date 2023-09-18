حملة إقالات في وزارة الدفاع الأوكرانية دون ذكر الأسباب



ولم تذكر الحكومة الأوكرانية سبب الإقالات، التي شملت أيضا هانا ماليار التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن المواجهات الأخيرة في الحرب مع روسيا.



وكانت أوكرانيا قد عينت رستم وزيرا جديدا للدفاع قبل أقل من أسبوعين ليحل محل أوليكسي رزنيكوف.



وأعلنت الحكومة الأوكرانية، كانون ثاني الماضي، إقالة 5 حكام مناطق و4 مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش.