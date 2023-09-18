حملة إقالات في وزارة الدفاع الأوكرانية دون ذكر الأسباب

حملة إقالات في وزارة الدفاع الأوكرانية دون ذكر الأسباب
التاريخ
9/18/2023 7:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الأوكرانية، اليوم الإثنين، إنها قررت إقالة 6 نواب لوزير الدفاع رستم أميروف.
ولم تذكر الحكومة الأوكرانية سبب الإقالات، التي شملت أيضا هانا ماليار التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن المواجهات الأخيرة في الحرب مع روسيا.
وكانت أوكرانيا قد عينت رستم وزيرا جديدا للدفاع قبل أقل من أسبوعين ليحل محل أوليكسي رزنيكوف.
وأعلنت الحكومة الأوكرانية، كانون ثاني الماضي، إقالة 5 حكام مناطق و4 مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش.
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