رانيا يوسف تشوق الجمهور لأحدث اعمالها الفنية

رانيا يوسف تشوق الجمهور لأحدث اعمالها الفنية
التاريخ
9/18/2023 7:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شوّقت رانيا يوسف الجمهور لفيلمها الجديد، الذي تعمل على تحضيره حالياً، بفيديو من كواليس الفيلم، عبر حسابها الشخصي في منصة "إكس".
ونشرت رانيا يوسف مجموعة صور بملابس وشكل شخصيتها في الفيلم، ما أثار تساؤلات عدة، عن الدور الذي ستؤديه.
وتشارك رانيا يوسف في بطولة فيلم ورد وريحان، من تأليف وإخراج محمد نبيل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد الفيشاوي، ومحسن بن منصور.
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