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رانيا يوسف تشوق الجمهور لأحدث اعمالها الفنية

9/18/2023 7:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شوّقت رانيا يوسف الجمهور لفيلمها الجديد، الذي تعمل على تحضيره حالياً، بفيديو من كواليس الفيلم، عبر حسابها الشخصي في منصة "إكس".
ونشرت رانيا يوسف مجموعة صور بملابس وشكل شخصيتها في الفيلم، ما أثار تساؤلات عدة، عن الدور الذي ستؤديه.
وتشارك رانيا يوسف في بطولة فيلم ورد وريحان، من تأليف وإخراج محمد نبيل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد الفيشاوي، ومحسن بن منصور.


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