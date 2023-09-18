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الإمارات تصادر 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال

9/18/2023 7:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صادرات دولة الإمارات 356 مليون دولار، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي.


وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.


وأضاف الزعابي أن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمر في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.


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