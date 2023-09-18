الإمارات تصادر 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال

الإمارات تصادر 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال
التاريخ
9/18/2023 7:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - صادرات دولة الإمارات 356 مليون دولار، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
وأضاف الزعابي أن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمر في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.
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